Пятница, 31 Мая 2019 года
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Двое рабочих погибли при обрушении лестницы на юге Китая

Происшествия

Семеро рабочих оказались под завалами обрушившейся лестницы

Наньнин, Китай, 31 мая 2019, 04:28 — REGNUM  Два человека погибли и еще трое получили серьезные ранения в результате обрушения строящейся лестницы, в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, сообщает 30 мая агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в 10:00 по местному времени в зоне экономического и технологического развития в городе Наньнин, столице региона. Семеро рабочих оказались под завалами обрушившейся лестницы в строящемся здании.

Шестерых уже удалось обнаружить из извлечь из-под завалов. Двое из них погибли и еще трое получили серьезные ранения. Все раненые были направлены на лечение в госпиталь. В настоящее время спасатели пытаются извлечь последнего рабочего.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая трое рабочих погибли и двое пропали без вести после обрушения строящегося тоннеля метро в городе Циндао провинции Шаньдун на востоке Китая.

Читайте ранее в этом сюжете: На востоке Китая произошло обрушение строящейся линии метро, есть жертвы

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Обрушения зданий
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