Двое рабочих погибли при обрушении лестницы на юге Китая

Наньнин, Китай, , 04:28 — REGNUM Два человека погибли и еще трое получили серьезные ранения в результате обрушения строящейся лестницы, в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, сообщает 30 мая агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в 10:00 по местному времени в зоне экономического и технологического развития в городе Наньнин, столице региона. Семеро рабочих оказались под завалами обрушившейся лестницы в строящемся здании.

Шестерых уже удалось обнаружить из извлечь из-под завалов. Двое из них погибли и еще трое получили серьезные ранения. Все раненые были направлены на лечение в госпиталь. В настоящее время спасатели пытаются извлечь последнего рабочего.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая трое рабочих погибли и двое пропали без вести после обрушения строящегося тоннеля метро в городе Циндао провинции Шаньдун на востоке Китая.

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