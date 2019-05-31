Три человека погибли при опрокидывании лодки в Германии

Берлин, , 01:52 — REGNUM Лодка опрокинулась на реке Рейн недалеко от немецкого Оттенхайма, который находится недалеко от границы между Германией и Францией. В результате происшествия погибли три человека, среди них — шестилетний ребенок, сообщает Bild.

Сообщается, что погибшие являлись гражданами ФРГ и Румынии, прибывшие в составе туристической группы отдохнуть. В результате опрокидывания лодки погибли двое мужчин и шестилетний ребенок. Также спасатели искали четвертого пассажира лодки — 4-летнюю девочку. Позднее спасательная операция была временно приостановлена в целях безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 29 мая в Будапеште столкнулись прогулочный катер и теплоход. В момент столкновения на катере находились 35 человек, семеро из них погибли, еще семеро были спасены. На месте происшествия ведутся спасательные работы.

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