Пятница, 31 Мая 2019 года
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Три человека погибли при опрокидывании лодки в Германии

Происшествия

Спасатели не могут найти четырехлетнюю девочку, которая также была в лодке

Берлин, 31 мая 2019, 01:52 — REGNUM  Лодка опрокинулась на реке Рейн недалеко от немецкого Оттенхайма, который находится недалеко от границы между Германией и Францией. В результате происшествия погибли три человека, среди них — шестилетний ребенок, сообщает Bild.

Сообщается, что погибшие являлись гражданами ФРГ и Румынии, прибывшие в составе туристической группы отдохнуть. В результате опрокидывания лодки погибли двое мужчин и шестилетний ребенок. Также спасатели искали четвертого пассажира лодки — 4-летнюю девочку. Позднее спасательная операция была временно приостановлена в целях безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 29 мая в Будапеште столкнулись прогулочный катер и теплоход. В момент столкновения на катере находились 35 человек, семеро из них погибли, еще семеро были спасены. На месте происшествия ведутся спасательные работы.

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