Названы сроки публикации отчёта об авиакатастрофе в Шереметьево

Москва, , 00:27 — REGNUM Предварительный отчёт о катастрофе, которая произошла в аэропорту «Шереметьево» (Москва) 5 мая 2019 г., должен быть опубликован к 5 июня, заявил ведущий эксперт Межгосударственного авиационного комитета Владимир Кофман, передаёт телеканал НТВ.

На форуме «Безопасность на транспорте» представитель МАК назвал также и причину трагедии в аэропорту.

«Когда исполнится месяц, то есть 5 июня, к этому дню должен быть опубликован промежуточный отчёт, — сказал Кофман. — Но там всё уже известно: катастрофа произошла из-за грубых приземлений».

Напомним, в результате катастрофы самолёта SSJ-100 в «Шереметьево» 5 мая погиб 41 человек, 19 получили ранения. При посадке воздушное судно вспыхнуло, а затем сгорело, 37 человек спасти не удалось. МАК ведёт расследование.

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