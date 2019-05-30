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Украинские боевики обстреляли окраины Донецка, есть пострадавшие

Происшествия

Ситуация в Донбассе остается тяжелой

Украинские боевики обстреляли окраины Донецка, есть пострадавшие
© ИА Красная Весна
Разрушения. ДНР

Донецк, 30 мая 2019, 22:54 — REGNUM  Украинские оккупационные силы произвели обстрел окраин столицы Донецкой Народной Республики — города Донецка. Об этом сегодня, 30 мая, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Обстрел был произведен сегодня в 20:00 по московскому времени. Украинские оккупационные силы вели обстрел со стороны населенного пункта Пески по направлению Веселое (населенный пункт на окраине Донецка).

Обстрел велся с применением противотанковых управляемых снарядов ПТУР.

В результате попадания боеприпаса в крышу жилого дома один мирный житель получил осколочные ранения спины и ног. Также осколочное ранение получила восьмилетняя девочка. Пострадавшие были госпитализированы.

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Артобстрелы республик Донбасса
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