В Ставропольском крае грузовой автомобиль протаранил машину ДПС

Ставрополь, , 20:58 — REGNUM В Ставропольском крае грузовой автомобиль протаранил автомобиль дорожно-постовой службы (ДПС). Об этом сегодня, 30 мая, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону.

Сообщается, что водитель грузового автомобиля допустил наезд на стоящий автомобиль ДПС, у которого были включены проблесковые маячки. Сотрудники полиции в момент столкновения находились в салоне автомобиля и занимались оформлением автоаварии без пострадавших.

В результатет столкновения двое сотрудников Госавтоинспекции Кочубеевского районаполучили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Уточняется, что за рулем грузового автомобиля находился 50-летний житель Ростовской области. До момента столкновения он в течение пяти часов непрерывно находился за рулем. Признаков опьянения у водителя грузовика не было, злостным нарушителем ПДД он не является.