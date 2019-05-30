В Китае взорвался газопровод. Есть погибшие и раненые

Пекин, , 19:28 — REGNUM В результате взрыва газопровода на сталелитейном заводе в городе Наньчан погибли два человека, а еще восемь получили ранения и были доставлены в больницу, сообщает 30 мая управление по чрезвычайным ситуациям китайской провинции Цзянси.

Взрыв прогремел вечером 29 мая на заводе компании Fangda, однако информацию о нём власти опубликовали только сегодня.

Местные власти уточняют, что на месте взрыва погиб один человек, второй скончался позже в больнице от ожогов. Ещё шестеро из пострадавших остаются в критическом состоянии.

Причина взрыва пока не выяснена, чрезвычайные службы проводят расследование.

Читайте ранее в этом сюжете: Гроза оставила без газа 19 населенных пунктов в Орловской области