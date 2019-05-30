Четверг, 30 Мая 2019 года
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В Китае взорвался газопровод. Есть погибшие и раненые

Происшествия

Информация о взрыве, произошедшем 29 мая, опубликована только сейчас

Пекин, 30 мая 2019, 19:28 — REGNUM  В результате взрыва газопровода на сталелитейном заводе в городе Наньчан погибли два человека, а еще восемь получили ранения и были доставлены в больницу, сообщает 30 мая управление по чрезвычайным ситуациям китайской провинции Цзянси.

Взрыв прогремел вечером 29 мая на заводе компании Fangda, однако информацию о нём власти опубликовали только сегодня.

Местные власти уточняют, что на месте взрыва погиб один человек, второй скончался позже в больнице от ожогов. Ещё шестеро из пострадавших остаются в критическом состоянии.

Причина взрыва пока не выяснена, чрезвычайные службы проводят расследование.

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Происшествия на газопроводах
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