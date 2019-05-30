Два человека погибли в результате взрыва газопровода в Китае

Наньчан, Китай, , 18:55 — REGNUM В результате взрыва на газопроводе в Китайской Народной Республике погибли два человека. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает пресс-служба управления по чрезвычайным ситуациям провинции Цзянси.

Взрыв прогремел на заводе сталелитейной компании Fangda в районе Циншаньху города Наньчан восточной китайской провинции Цзянси. При этом взрыв произошел ещё вечером 29 мая, но известно о нём стало только сегодня.

По предварительным данным, взорвался газопровод на территории комбината. В результате инцидента погибли два человека. При этом один из погибших скончался прямо на месте взрыва, а второй умер в больнице от сильных ожогов. Ещё восемь получили ранения. Шестеро из них в критическом состоянии.

Причина взрыва устанавливается. Власти ведут расследование.