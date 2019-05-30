Четверг, 30 Мая 2019 года
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Два человека погибли в результате взрыва газопровода в Китае

Происшествия

Причина взрыва газопровода на металлургическом предприятии устанавливается

Наньчан, Китай, 30 мая 2019, 18:55 — REGNUM  В результате взрыва на газопроводе в Китайской Народной Республике погибли два человека. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает пресс-служба управления по чрезвычайным ситуациям провинции Цзянси.

Взрыв прогремел на заводе сталелитейной компании Fangda в районе Циншаньху города Наньчан восточной китайской провинции Цзянси. При этом взрыв произошел ещё вечером 29 мая, но известно о нём стало только сегодня.

По предварительным данным, взорвался газопровод на территории комбината. В результате инцидента погибли два человека. При этом один из погибших скончался прямо на месте взрыва, а второй умер в больнице от сильных ожогов. Ещё восемь получили ранения. Шестеро из них в критическом состоянии.

Причина взрыва устанавливается. Власти ведут расследование.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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