Змеи атакуют жителей Дагестана: жертвами стали ребёнок и взрослый мужчина

Махачкала, , 19:10 — REGNUM Два случая нападения ядовитых змей на человека произошли в Дагестане в течение мая. Жертвами пресмыкающихся стали четырёхлетний мальчик и 42-летний мужчина, сообщили ИА REGNUM 30 мая в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Один из несчастных случаев произошёл в селении Ленинаул Казбековского района республики, где на ребёнка напала гадюка. Антидот (противоядие) мальчику своевременно ввели в больнице города Хасавюрта, однако он всё равно оставался в крайне тяжелом состоянии. В связи с этим ребёнка санитарной авиацией доставили в Махачкалу для дальнейшего лечения в детской республиканской клинической больнице. В ведомстве отметили, что доктора спасли мальчика, и сегодня его жизни уже ничего не угрожает.

Другой случай нападения змеи на человека произошел в Сулейман-Стальском районе: местного жителя укусила гюрза. В районной больнице врачи ввели мужчине антидот и стабилизировали его состояние, которое оценивалось как крайне тяжелое. Его также на дальнейшее лечение транспортировали в Махачкалу и поместили в республиканскую клиническую больницу. К настоящему времени пациент чувствует себя хорошо и идет на поправку, добавили в минздраве.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что двум жителям Дагестана, четырехлетнему ребенку из Махачкалы и жителю Кизлярского района, после укуса клещей поставили опасный для жизни диагноз — крымская геморрагическая лихорадка. По состоянию на 28 мая ещё шестеро пациентов с подозрением на это заболевание были госпитализированы в инфекционные стационары республики.