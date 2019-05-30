Против кассира банка в Башкирии из-за кражи 23 млн рублей возбуждено дело

Стерлитамак, Башкирия, , 18:23 — REGNUM В отношении кассира банка в Стерлитамаке, которая подозревается в хищении около 23 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в следственном управлении МВД по Башкирии.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение имущества, вверенному виновному, в особо крупном размере»)», — цитирует сообщение ведомства «Интерфакс-Поволжье».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по заявлению руководства одного из банков ранее проводилась проверка по факту кражи более 20 млн рублей.

В то же время МВД республики объявило в розыск 36-летнюю жительницу Стерлитамака, которая исчезла вместе с семьей. Она являлась старшим кассиром в банке, где пропали денежные средства.

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