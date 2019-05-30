В здание Фундаментальной библиотеки МГУ ударила молния

Москва, , 18:04 — REGNUM Молния ударила в здание фундаментальной библиотеки Московского государственного университета имени Ломоносова, которое расположено на Воробьёвых горах. Об этом сегодня, 30 мая, сообщают столичные СМИ.

На Москву обрушились сегодня сильный дождь с грозой.

В здание фундаментальной библиотеки МГУ, крыша которого выполнена из стекла, ударила молния. Была яркая вспышка, затем последовали мощные раскаты грома. В этот момент в здании проходило заседание Российского союза ректоров.

Участники мероприятия не пострадали и заседание продолжилось в штатном режиме.