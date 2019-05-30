Четверг, 30 Мая 2019 года
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В здание Фундаментальной библиотеки МГУ ударила молния

Происшествия

В этот момент в здании проходило заседание Российского союза ректоров

Москва, 30 мая 2019, 18:04 — REGNUM  Молния ударила в здание фундаментальной библиотеки Московского государственного университета имени Ломоносова, которое расположено на Воробьёвых горах. Об этом сегодня, 30 мая, сообщают столичные СМИ.

На Москву обрушились сегодня сильный дождь с грозой.

В здание фундаментальной библиотеки МГУ, крыша которого выполнена из стекла, ударила молния. Была яркая вспышка, затем последовали мощные раскаты грома. В этот момент в здании проходило заседание Российского союза ректоров.

Участники мероприятия не пострадали и заседание продолжилось в штатном режиме.

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