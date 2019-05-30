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«Ездим, как смертники»: транспортники Пыть-Яха жалуются главе Югры

Происшествия

Мэр Пыть-Яха нашёл решение — уволил руководителя муниципального предприятия

Пыть-Ях, Югра, 30 мая 2019, 17:46 — REGNUM  Работники муниципального унитарного пассажирского автотранспортного предприятия (ПАП) Пыть-Яха жалуются на ужасные условия труда, аварийное состоянии автопарка, а также унижения и угрозы увольнением со стороны руководителя. Их видеообращение прозвучало на прямой линии с губернатором Югры Натальей Комаровой 30 мая 2019 года.

«Просто геноцид какой-то, невозможно работать. Автопарк запущен до такой степени, что как смертники ездим. Не соблюдается режим труда-отдыха. Мы умоляем Вас обратить внимание на это предприятие», — обратились к главе региона трудящиеся МУ ПАП Пыть-Яха.

Губернатор Югры переадресовала жалобу главе Пыть-Яха Александру Морозову.

«Действительно, факт имеет место быть. И 28 мая на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению руководителей муниципальных организаций было принято решение расторгнуть контракт с руководителем предприятия. На сегодняшний день он находится на больничном и по выходу будет уведомлён об увольнении», — ответил мэр Пыть-Яха.

Наталья Комарова отметила, что господин Морозов проигнорировал главное — материально-техническое состояние предприятия. Мало уволить начальника, необходимо принять меры для финансового оздоровления ПАП. И дала ему поручение в течение недели представить предложения по улучшению работы автотранспортного пассажирского предприятия Пыть-Яха.

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ЧП в общественном транспорте
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