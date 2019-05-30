На Кубани судей проверяют после жалоб иностранных автоконцернов

Краснодар, , 17:32 — REGNUM Квалификационная коллегия судей и Совет судей Краснодарского края начали служебную проверку в связи с обращением автоконцерном Mercedes, Hyundai, Kia и Jaguar в ФСБ, Генеральную прокуратуру и в Высшую квалификационную коллегию судей о мошеннических схемах, в которых могли быть задействованы некоторые краснодарские судьи. Об этом сообщает 30 мая РБК.

По данным представителей автоконцернов, схема была следующей: мошенниками приобретались новые автомобили, а через непродолжительное время в суд поступало заявление о якобы обнаруженных дефектах. Судебные эксперты устанавливали производственный характер дефектов, после чего суды удовлетворяли иски и обязывали ответчиков выплатить суммы, значительно превышавшие стоимость собственно автомобилей. Именно в Краснодаре подобные случаи, по словам представителей автопроизводителей, носили массовый характер, а ущерб оценивается в сотни миллионов рублей.

Как отмечает ИА REGNUM, за последнее время в регионе вспыхивало сразу несколько скандалов с судьями, достаточно вспомнить историю с Еленой Хахалевой.

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В марте этого года квалификационная коллегия судей Краснодарского краевого суда дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Анапского районного суда Краснодарского края. А ещё ранее обвинение в мошенничестве было предъявлено судье Щербиновского района. В середине мая этого года «прославилась» судья Динского районного суда, устроившая драку с женщиной, которая пыталась снять ее на камеру мобильного телефона.

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