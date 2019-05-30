Жертвами крушения катера в Будапеште стали семеро граждан Южной Кореи

Будапешт, , 17:09 — REGNUM Спасатели продолжают поиски пропавших без вести туристов с катера, затонувшего на реке Дунай в Будапеште, 30 мая передает агентство Reuters.

Семеро туристов из Южной Кореи погибли, семеро были спасены и ещё 19 считаются пропавшими без вести. Также пропавшими без вести числятся двое членов команды катера.

По словам представителя службы скорой помощи Венгрии Пала Гьорфи, «шансы найти выживших минимальны» — после столкновения с плавучим отелем катер утонул за несколько секунд.

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