Четверг, 30 Мая 2019 года
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Жертвами крушения катера в Будапеште стали семеро граждан Южной Кореи

Происшествия

Без вести пропавшими числится 21 человек

Будапешт, 30 мая 2019, 17:09 — REGNUM  Спасатели продолжают поиски пропавших без вести туристов с катера, затонувшего на реке Дунай в Будапеште, 30 мая передает агентство Reuters.

Семеро туристов из Южной Кореи погибли, семеро были спасены и ещё 19 считаются пропавшими без вести. Также пропавшими без вести числятся двое членов команды катера.

По словам представителя службы скорой помощи Венгрии Пала Гьорфи, «шансы найти выживших минимальны» — после столкновения с плавучим отелем катер утонул за несколько секунд.

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