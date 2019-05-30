Атаковавшего редакцию газеты в Ставрополе отправили в психбольницу

Ставрополь, , 17:04 — REGNUM 72-летний подозреваемый в нападении на журналистов газеты «Родина» в Ставрополе помещен в психиатрический стационар, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевого СУ СКР 30 мая.

«Такое решение обусловлено необходимостью проведения подозреваемому стационарной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы», — пояснили в СКР

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая вооруженный ножом мужчина напал на сотрудников редакции газеты «Родина» (орган КПРФ) в Ставрополе. Ранения получили четыре человека, главный редактор издания Николай Бондаренко был госпитализирован. Нападавшего задержали. Как выяснилось, причиной нападения на журналистов стал отказ редакции опубликовать статью. При этом нападавший находится на учете в ПНД, имеет судимость. СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»).

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