Двое строителей погибли при обвале земли в Ульяновске

Ульяновск, , 16:55 — REGNUM В Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту гибели двух рабочих, которые занимались прокладкой канализационных труб. Их завалило землёй в траншее, сообщает областное следственное управление СКР.

Трагедия произошла сегодня, 30 мая, в 10:30, в Ульяновске.

«Возбуждено дело по факту гибели двух рабочих, прокладывавших трубы канализации на одном из строительных объектов по ул. Панорамной. К настоящему времени установлено, что причиной их гибели стало обрушение выкопанной накануне траншеи», — говорят в управлении.

Погибшим было 58 и 45 лет. По данному факту расследуется уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших смерть двух и более лиц». Проведены все необходимые первоначальные следственные действия, расследование продолжается.

Напомним, ранее ЧП произошло 21 апреля 2019 года на автозаправочной станции в одном из сёл Новоспасского района Ульяновской области. По предварительным данным, 40-летний рабочий автозаправочной станции в результате возгорания нефтепродуктов при перекачке из нефтевоза в резервуар получил ожоги тела и конечностей.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году в Ульяновске вынесен приговор по делу о гибели конструктора авиазавода, который сел в неисправный лифт. Трагедия произошла 18 июля 2018 года. Следствием и судом установлено, что электромеханик, проводя ремонт лифта, допустил движение вверх при открытых дверях, в результате чего конструктор упал в шахту лифта и получил травмы, от которых скончался на месте происшествия. Электромеханик признан виновным в причинении смерти по неосторожности, в январе 2019 года ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы.