Ивановское УФСБ перекрыло межрегиональный наркотрафик

Иваново, , 16:40 — REGNUM Межрегиональный канал поставки наркотических средств в особо крупных размерах на территории Ивановской, Московской, Свердловской областей и Пермского края ликвидирован сотрудниками УФСБ по Ивановской области, сообщила пресс-служба ведомства 30 мая.

По данным ведомства, житель Перми 1999 года рождения «являясь оптовым сбытчиком одного из интернет-магазинов по реализации синтетических наркотических средств на территории субъектов Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов, незаконно приобрел около 10 килограммов синтетического наркотического средства для последующего сбыта бесконтактным способом посредством т.н. «закладок».

Задержали наркодилера при изъятии закладки из тайника. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств…». По этой статье предусмотрено, в том числе, и пожизненное заключение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области в суд передано уголовное дело в отношении четырех наркоторговцев — они осуществляли сбыт с помощью закладок в Серове, Ханты-Мансийске, Тюмени и Новом Уренгое.