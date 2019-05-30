Четверг, 30 Мая 2019 года
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Под Калугой на строившемся мусорном полигоне погиб рабочий из Москвы

Происшествия

Мужчина был зажат металлоконструкциями упавшей башни крана

Калуга, 30 мая 2019, 16:39 — REGNUM  Трагическое происшествие, повлекшее смерть 63-летнего жителя Москвы, произошло на территории строящегося полигона для временного складирования и сортировки бытового мусора около калужской деревни Михали. Об этом 30 мая сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь Дзержинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Игорь Беляев.

По предварительным данным, погибший работник был официально трудоустроен в организации, обслуживающей башенные краны. При демонтаже крана на полигоне мужчина был зажат металлоконструкциями упавшей крановой башни.

«Следователи зафиксировали обстановку на месте происшествия, запросили документацию, договоры, инструктажи, опросили очевидцев и ответственных сотрудников организаций. В настоящее время обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказал Игорь Беляев.

По оперативным данным министерства труда и социальной защиты Калужской области, с начала 2019 года на производствах региона расследовано 13 случаев с тяжелыми и смертельным исходом. Из них — 12 случаев с тяжёлым исходом и один со смердеть работника.

В первой половине мая на производствах региона произошёл один трагический случай со смертельным исходом и несчастный случай, в результате которого работник получил тяжелую травму.

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Производственный травматизм и охрана труда
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