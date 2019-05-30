В Ираке уничтожили группу террористов

Багдад, , 15:58 — REGNUM Вооруженные силы Ирака провели спецоперацию по освобождению езидской женщины, похищенной боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 30 мая Kurdistan24.

Операция была проведена в провинции Анбар, в ходе нее было ликвидировано семь террористов.

«Операция была проведена на основании разведывательной информации, полученной от правоохранительных органов», — говорится в заявлении военных.

Напомним, курды-езиды стали одними из самых пострадавших от рук террористов национальных меньшинств Ирака. Боевики похитили порядка 6 тыс. представителей данной религиозной общности в Синджаре. В настоящее время о судьбе свыше 3 тыс. езидов ничего не известно.