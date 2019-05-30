Четверг, 30 Мая 2019 года
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В Ираке уничтожили группу террористов

Происшествия

Рейд был проведен в провинции Анбар

Багдад, 30 мая 2019, 15:58 — REGNUM  Вооруженные силы Ирака провели спецоперацию по освобождению езидской женщины, похищенной боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 30 мая Kurdistan24.

Операция была проведена в провинции Анбар, в ходе нее было ликвидировано семь террористов.

«Операция была проведена на основании разведывательной информации, полученной от правоохранительных органов», — говорится в заявлении военных.

Напомним, курды-езиды стали одними из самых пострадавших от рук террористов национальных меньшинств Ирака. Боевики похитили порядка 6 тыс. представителей данной религиозной общности в Синджаре. В настоящее время о судьбе свыше 3 тыс. езидов ничего не известно.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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