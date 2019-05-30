В ростовском вузе произошёл пожар — эвакуировано не менее 500 человек

Ростов-на-Дону, , 15:41 — REGNUM В Ростове-на-Дону в здании Ростовского государственного экономического университета произошёл пожар. Сотрудников и студентов вуза эвакуировали. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM один из работников университета, находящийся в эпицентре событий, запах гари доносился из подвала. У здания университета находилось не менее 500 человек.

По словам собеседника агентства, к зданию университета оперативно прибыло четыре пожарных машины. Внутри здания запах гари чувствовался, он доносился со стороны столовой, физкультурного зала и подвала, где хранится архив.

Вместе с тем никаких сигналов оповещения о пожаре и об эвакуации сотрудников собеседник ИА REGNUM не слышал. О том, что необходимо всем покинуть здание, он узнал от коллег.

«Предположительно, в подвале загорелась проводка», — написали интернет-пользователи в социальных сетях.

По последним сведениям, студентов и преподавателей отпустили по домам.

По информации регионального МЧС, около 15:00 пожар был потушен.