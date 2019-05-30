Четверг, 30 Мая 2019 года
15:39:03 МСК

На Украине назвали возможные причины крушения Ми-8

Происшествия

В результате авиапроисшествия погибли четыре человека

Киев, 30 мая 2019, 15:38 — REGNUM  Крушение военного вертолета Ми-8 на Украине могло произойти из-за технической неисправности, плохого топлива и некачественной подготовки к полету, заявил 30 мая начальник управления военной прокуратуры западного региона Юрий Табака.

«Изымается документация по вертолету, акты технического состояния, формуляры. Все будет исследовано», — цитирует его издание «Сегодня».

Как сообщало ИА REGNUM, военный вертолет разбился поздно вечером 29 мая в Ровенской области во время учебно-тренировочного полета. В результате авиапроисшествия погибли четыре человека.

На месте ЧП работает комиссия от министерства обороны, генерального штаба и командования Сухопутных войск ВС Украины.

Читайте также: В Раде минутой молчания почтили память погибших на Ми-8

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить