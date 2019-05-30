На Украине назвали возможные причины крушения Ми-8

Киев, , 15:38 — REGNUM Крушение военного вертолета Ми-8 на Украине могло произойти из-за технической неисправности, плохого топлива и некачественной подготовки к полету, заявил 30 мая начальник управления военной прокуратуры западного региона Юрий Табака.

«Изымается документация по вертолету, акты технического состояния, формуляры. Все будет исследовано», — цитирует его издание «Сегодня».

Как сообщало ИА REGNUM, военный вертолет разбился поздно вечером 29 мая в Ровенской области во время учебно-тренировочного полета. В результате авиапроисшествия погибли четыре человека.

На месте ЧП работает комиссия от министерства обороны, генерального штаба и командования Сухопутных войск ВС Украины.

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