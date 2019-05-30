В Южной Корее задержали подозреваемых в употреблении наркотиков

Сеул, , 16:13 — REGNUM С февраля по апрель в Южной Корее задержали 158 человек, подозреваемых в употреблении наркотиков. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей провинциального управления полиции Кёнсан-Пукто.

По их словам, у задержанных было конфисковано 3 730 мл гамма-гидроксибутирата, 11,34 гр метамфитамина, 8,24 гр каннабиса и 3 247 семян мака.

Среди задержанных, 66,5% (105 человек) пришлось на представителей мужского пола, 39,9% (63 человека) из которых были в возрасте от 20 лет. Кроме того, было задержано 42 иностранца.

«В будущем мы сосредоточим внимание на незаконном обороте наркотиков через интернет и социальные сети, а также расширим сотрудничество с международными организациями», — сообщили правоохранительные органы.