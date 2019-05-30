Четверг, 30 Мая 2019 года
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Боевики ВСУ не забрали тело убитого диверсанта — Народная милиция ЛНР

Происшествия

Потери признали только после сообщения представителей народной милиции ЛНР

Луганск, 30 мая 2019, 15:29 — REGNUM  Командование карательной операцией ВСУ в Донбассе не предприняло никаких действий, чтобы забрать тело убитого диверсанта. Об этом заявил 30 мая начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий во время брифинга.

«Командование ООС (Операции объединённых сил — ИА REGNUM ) до сих пор не предприняло никаких мер по эвакуации тела своего военнослужащего, тщательно скрывало информацию о его гибели, признав потерю только после придания нами огласке факта гибели очередного брошенного на поле боя украинского солдата», — рассказал он.

Осадчий отметил, что в результате провальной вылазки украинских диверсантов, потери ВСУ составили три человека убитыми и четыре раненными.

Он также представил журналистам сбитый беспилотник 54-й бригады ВСУ, оружие и экипировку убитого диверсанта.

Как сообщил представитель Народной милиции ДНР, украинские силовики бросили своего раненного коллегу на поле боя. Врачи установили, что он прожил ещё пять часов и скончался от кровопотери.

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