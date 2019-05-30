Вспышка «мышиной лихорадки» в Саратовской области: скончалась женщина

Саратов, , 15:08 — REGNUM Первый смертельный случай от «мышиной лихорадки» зафиксирован в Саратовской области. Информацию об этом подтвердили корреспонденту ИА REGNUM в областном минздраве.

Пациент поступил в критическом состоянии и умер в течении суток после обращения. Несмотря на усилия врачей, спасти женщину не удалось. Анализы подтвердили, что смерть наступила от геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС).

В минздраве считают, что причиной летального исхода стало позднее обращение заболевшей. Это первый летальный случай ГЛПС с начала года, добавил представитель ведомства.

Напомним, ранее заместитель областного министра здравоохранения Марина Берсенева сообщила в эфире Россия 24, что больницах находится 440 пациентов с подозрением на ГЛПС, и 85 [с момента вспышки эпидемии — прим. ИА REGNUM ] диагнозов ГЛПС уже подтверждены.

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На сайте областного Роспотребнадзора опубликованы симптомы заболевания:

«Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом — это острое природно-очаговое инфекционное заболевание вирусной природы, характеризующееся лихорадкой, геморрагическим синдромом (кровоизлияниями, кровотечениями), выраженным поражением почек. С момента заражения до появления первых признаков заболевания проходит 7—10 дней (максимально до 40−45 дней). У больных повышается температура, появляются головная боль, боли в мышцах, общая слабость, потеря аппетита, иногда тошнота и рвота, отмечаются катаральные явления (заложенность носа, сухой кашель, гиперемия зева), кратковременное ухудшение зрения (туман в глазах). Затем присоединяются боли в пояснице и животе, иногда на коже появляется сыпь. Нарушается функция почек, беспокоит жажда, сухость во рту, икота. Возникают кровотечения — почечные, желудочные, носовые и другие».

Заражение может произойти при контакте с переносчиком заболевания — рыжей полевкой — или вдыхании инфицированной пыли. При появление симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу.