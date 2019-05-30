Арабская коалиция провела спецоперацию против йеменских хуситов в Сане

Эр-Рияд, , 15:12 — REGNUM Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, провела спецоперацию против йеменских хуситов в столице государства городе Сана. Об этом сообщает 30 мая Al Arabia со ссылкой на источники.

Причину нападения представители коалиции оправдали якобы нарушением повстанцами условий Стокгольмских соглашений.

«Для защиты гражданских лиц во время спецоперации были предприняты все необходимые меры», — заявили представители коалиции.

Примечательно, что последний налет ВВС Саудовской Аравии на Сану также сопровождался подобным заявлением, тем не менее жертвы среди гражданского населения были. О последствиях данной спецоперации пока не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, вмешалась во внутренний конфликт в Йемене в 2015 году, с тех пор война приобрела затяжной характер, а Эр-Рияд регулярно обвиняется в военных преступлениях.

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