Четверг, 30 Мая 2019 года
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В аварии на трассе под Саратовом пострадали восемь человек

Происшествия

Предположительный виновник ДТП установлен. Он пострадал больше остальных

Саратов, 30 мая 2019, 14:48 — REGNUM  В Саратовской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. По данным службы спасения региона, авария случилась сегодня, 30 мая, в районе села Еремеевка.

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На Саратовской кольцевой автодороге столкнулись минивэн Mercedes и легковой автомобиль «Лада Гранта». По предварительным данным, в аварии пострадали восемь человек. Травмы и ушибы у находившихся в иномарке пассажиров оказались незначительными, от госпитализации они отказались. Два человека, ехавших в отечественном автомобиле, доставлены больницу.

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Отмечается, что детей среди пострадавших нет. По информации пресс-службы областного управления ГИБДД, которую приводит РИА Новости, госпитализация потребовалась только водителю «Лады». По версии ведомства, он и стал виновником ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё одна авария с большим числом пострадавших произошла в Саратове в середине марта 2019 года. Ночью на Ново-Астраханском шоссе столкнулись два легковых автомобиля и маршрутное такси. В результате ДТП пострадали восемь человек. Среди пострадавших — два ребёнка пяти и пятнадцати лет.

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Дорожно-транспортные происшествия
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