Израильские военные разрушили палестинскую деревню — СМИ

Иерусалим, , 14:46 — REGNUM Власти Израиля разрушили арабскую деревню Аль-Аракиб в 144-й раз. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, сообщил член Комитета по защите Аль-Аракиба Азиз аль-Тоури.

По его словам, военные якобы вторглись в деревню и при помощи бульдозера сравняли ее с землей.

«Они (военные) также конфисковали имущество местных жителей и осквернили местное мусульманское кладбище. Мы осуждаем действия израильских властей», — отметил аль-Тоури.

Другие подробности данного инцидента не приводятся.

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