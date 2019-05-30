Четверг, 30 Мая 2019 года
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Землетрясение у берегов Сальвадора вызвало угрозу цунами

Происшествия

Очаг залегал на глубине порядка 65 км

Сан-Сальвадор, 30 мая 2019, 14:33 — REGNUM  Мощное землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Тихом океане у берегов Сальвадора. Об этом говорится в сообщении министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов латиноамериканской страны в Twitter.

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Уточняется, что землетрясение произошло 30 мая в 03:03 по местному времени. Подземные толчки были зафиксированы в 27 км к юго-востоку от департамента Ла-Либертад. Очаг залегал на глубине порядка 65 км.

https://twitter.com/MARN_SV/status/1134041067551186944

В ведомстве предупредили об угрозе цунами, попросив граждан соблюдать осторожность на побережье Сальвадора. По данным министерства, существует вероятность повышения уровня моря до 30 см.

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«Скорость морских течений может возрасти», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, подземные толчки у побережья Сальвадора ощущались и в середине мая. Они затронули также Гондурас и Никарагуа. Эпицентр землетрясения, магнитуда которого составила 5,6, находился в 102 км к югу от Сан-Мигеля. Сведений о возможных пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами после землетрясения не объявлялась.

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Землетрясения
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