Шесть человек погибли при взрыве в столице Афганистана

Кабул, , 14:29 — REGNUM В результате взрыва недалеко от одного из университетов в столице Афганистана Кабуле погибли шесть человек, еще шесть получили ранения, передает 30 мая телеканал 1TVNews.

По данным телеканала, взрыв произошел рядом с университетом национальной обороны им. маршала Фахима. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая в результате взрыва недалеко от министерства по делам хаджа в Афганистане пострадали десять человек.

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