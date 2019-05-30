Число жертв ДТП с пассажирским автобусом на востоке Мексики возросло до 21

Халапа-Энрикес, Мексика, , 14:27 — REGNUM Число жертв дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса в мексиканском штате Веракрус возросло до 21, пишет газета Heute.

Представитель властей муниципалитета Мальтрата уточнил, что 17 пассажиров и двое находившихся в грузовике погибли на месте. Два человека скончались позже в госпитале. Несколько человек сгорели заживо, автобус выгорел полностью. Еще 30 человек получили ранения.

Автобус возвращался из столицы, где католические паломники из штата Чьяпас посетили базилику Святой Девы Гваделупской.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая грузовик врезался в автобус на извилистой дороге в Мексике. Предположительно, причиной аварии стал отказ тормозов.

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