Экс-заместитель ростовского губернатора стал фигурантом уголовного дела

Ростов-на-Дону, , 14:11 — REGNUM Бывший заместитель губернатора Ростовской области Александр Гребенщиков стал фигурантом уголовного дела. Генерального директора «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» подозревают в уклонении от уплаты налогов. Согласно неофициальной информации, появившейся в ростовских мессенджерах сегодня, 30 мая, с 2017 по 2018 годы он подозревается в сокрытии более чем 101 млн рублей.

«По делу с Гребенщиковым проходит и ещё один сотрудник «ТНС Энерго Ростова-на-Дону» Дмитрий Аржанов, который также уклонился от уплаты НДС на сумму более чем 58 млн рублей», — сообщает Telegram-канал «Выстрел в голову».

Официального подтверждения этой информации нет.

ИА REGNUM отмечает, что генеральным директором ПАО ГК «ТНС энерго» Александр Гребенщиков был избран в 2017 году, после того как покинул кабинет в правительстве Ростовской области. На этом посту он сменил Аржанова, который досрочно сложил с себя полномочия и сохранил за собой позицию в Совете директоров компании.

Гребенщиков ранее занимал руководящие посты в ОАО «Тверьоблэнерго», ОАО «МОЭК». С 2008 по 2011 годы был министром строительства, энергетики и ЖКХ Карачаево-Черкессии, в 2011 году возглавил Региональную службу по тарифам Ростовской области.

В 2011 году Гребенщикова назначили заместителем губернатора Ростовской области — министром промышленности и энергетики, в 2014 году — первым заместителем главы региона.