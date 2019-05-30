В Ярославле завели уголовное дело по факту падения качелей на девочку

Ярославль, , 14:07 — REGNUM В Ярославле возбуждено уголовное дело по факту падения люльки качелей на семилетнюю девочку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Ярославской области. Происшествие случилось вечером 27 мая на детской площадке в одном из дворов Фрунзенского района Ярославля. Следователи считают, что здоровью пострадавшей девочки был причинен тяжкий вред. У ребенка закрытый перелом свода и основания черепа. На данный момент следствие располагает информацией о том, что люлька рухнула на ребенка из-за неисправного крепления.

В областном управлении следственного комитета устанавливают лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления. Существует видеозапись самого происшествия.

«В районе площадки установлены две камеры видеонаблюдения. На записи видно, что в момент ЧП на качели находились 4−5 человек, причем один мальчик стоял. Я думаю, что на такой вес качели не рассчитаны», — пояснил ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля Олег Ненилин.

Детскую площадку устанавливали в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!». Есть вопрос, кто отвечает за содержание детской площадки. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, проблему обсудили прямо на месте происшествия. В мэрии Ярославля говорят, что ответственность несет управляющая компания — НАО «Управдом Фрунзенского района».

«Нужно начать принимать эти площадки, чтобы потом содержать их в хорошем состоянии. Если это качели, то их нужно проверять. Это вам нужно, это ваши дома, вы с них деньги получаете. Старые площадки, оставшиеся еще с советских времен, надо демонтировать, а новые принимать на обслуживание и содержать», — предложил представителям управляющей компании мэр Ярославля Владимир Волков.

Представители управляющей компании так не считают.

«У нас обслуживающая организация — это РЭУ. Они отказываются принимать эти площадки, потому что у них нет специалистов. Чтобы их обслуживать, эти площадки, надо хотя бы раз в 10 дней их проверять, используются-то они активно каждый день», — заявил генеральный директор НАО «Управдом Фрунзенского района» Владимир Кисельников.

Сами проблемные качели с детской площадки демонтированы.

Читайте ранее в этом сюжете: В гибели ребенка в Ярославской области могут обвинить главу района