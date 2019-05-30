В Башкирии в убийстве семилетней девочки подозревают её отца

Стерлитамак, Башкирия, , 14:44 — REGNUM В Башкирии в убийстве семилетней девочки подозревают 35-летнего отца ребёнка. По версии следствия, она мешала ему пользоваться планшетным компьютером. Информация о деле появилась 30 мая 2019 года на сайте Следственного комитета города Стерлитамак.

Мертвую девочку нашли 29 мая после сообщения скорой помощи об обнаружении тела с признаками насильственной смерти. Следователи-криминалисты предполагают, что днем ранее 35-летний мужчина, отец жертвы, несколько раз ударил девочку головой о поверхность ванны, что впоследствии привело к смерти ребенка. По сообщению новостного портала ProUfu, скорая диагностировала у семилетней девочки, инвалида второй группы, травматическое кровоизлияние в мозг. Предполагается, что отец разозлился на дочь, когда та громко плакала, привлекая к себе внимание и не позволяя играть в игры на планшете. Сообщается также, что мать погибшей находилась в той же квартире.

По факту обнаружения тела было возбуждено уголовное дело согласно статье п. «в». части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Расследование продолжается, но на данный момент подозреваемого мужчину задержали: ему грозит тюремное заключение.

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