Боевики ИГ* напали на мирных жителей в иракском Киркуке

Киркук, Ирак, , 13:34 — REGNUM В результате нападения боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в иракской провинции Киркук погиб один курд, сообщает 30 мая Anadolu Ajansi со ссылкой на источник.

Местные жители подверглись нападению со стороны террористов, когда тушили вспыхнувший пожар, подстроенный бандитами.

«Боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) открыли огонь по жителям, пытавшимся потушить пожар», — отметил источник.

Напомним, несмотря на то, что власти Ирака еще в декабре 2017 года заявили о полной победе над боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), террористы продолжают свою активную деятельность, совершая нападения на мирных граждан, а также на правительственные войска.