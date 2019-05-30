Столкновение катера и теплохода в Венгрии: поиски людей продолжаются

Будапешт, , 13:18 — REGNUM В Венгрии в результате столкновения прогулочного катера и теплохода погибли семь туристов из Южной Кореи, сообщает 30 мая Associated Press.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 29 мая в Будапеште, в момент столкновения в катере находились 35 человек, семь из них погибли, еще семь были спасены.

О судьбе 21 человека (19 граждан Южной Кореи и двух граждан Венгрии) пока ничего не известно. На месте происшествия работают спасатели, ведутся поиски пропавших.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сеуле подтвердили, что семь человек, которые погибли при столкновении катеров, являются гражданами Южной Кореи.

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