СКР проводит проверку по факту смерти школьницы при сдаче ЕГЭ в Чувашии

Чебоксары, , 13:12 — REGNUM В Чебоксарах проводится доследственная проверка по факту смерти 18-летней выпускницы школы, скончавшейся 29 мая при сдаче ЕГЭ по математике. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

В связи с гибелью девочки ведомством инициирована доследственная проверка.

«В целях установления всех обстоятельств произошедшего следователями проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, назначена судебно-медицинская экспертиза, изымается медицинская и иная документация, опрашиваются родственники скончавшейся девушки, очевидцы произошедшего и другие лица, обладающие необходимой для следствия информацией. По результатам проверки будут принято процессуальное решение», — сказал Олег Дмитриев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах 29 мая при сдаче Единого государственного экзамена по математике скончалась 18-летняя выпускница. По данным министерста образования, девочка, которая является инвалидом с детства, пришла на экзамен, «и уже по внешнему виду было понятно, что ей сильно нездоровится». Дежурившие в школе медицинские работники и организаторы экзамена рекомендовали девушке и её родителям отказаться от участия в экзамене, но выпускница приняла решение сдавать ЕГЭ. По предварительным данным, через час ей стало плохо, она попросила выйти в коридор, где потеряла сознание и, несмотря на своевременно оказанную медпомощь, скончалась. Минобразования Чувашии выразило соболезнование родным и близким выпускницы.

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