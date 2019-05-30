Из-за вспышки Эболы в ДР Конго могут ввести третий уровень ЧС — СМИ

Киншаса, , 13:00 — REGNUM Благотворительные организации убеждают ООН ввести в ДР Конго максимальный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию (ЧС), передает The Guardian Africa.

В настоящее время только трем кризисам в мире — в Йемене, Сирии и Мозамбике, присвоен третий уровень чрезвычайной ситуации. Он вводится только когда представительства ООН не в состоянии обеспечить должный контроль за ситуацией в стране.

Причиной кризиса в ДР Конго стала вспышка лихорадки Эболы. С августа 2018 года болезнь унесла 1287 жизней, по состоянию на 27 мая 2019 года.

Активизация деятельности боевиков и недоверие местных жителей препятствуют попыткам прекращения распространения болезни. Зачастую медицинским работникам приходится отменять вакцинацию и лечение. Риск распространения болезни в соседние страны остается очень высоким.

«В ДР Конго никогда не было эпидемии, которая могла бы сравниться по сложности и масштабу с текущей вспышкой Эболы», — заявила руководитель операций организации Mercy Corps в ДР Конго Уитни Элмер.

Она добавила, что введение третьего уровня чрезвычайной ситуации принесет «множество преимуществ», предоставив агентствам гуманитарной помощи больше доступа к ресурсам. Также это привлечет к проблеме внимание мирового сообщества, считает Элмер.