Переломы костей черепа — жертвы батута в Улан-Удэ находятся в реанимации

Улан-Удэ, , 12:51 — REGNUM Пятеро детей, пострадавших на надувном аттракционе в Улан-Удэ, были госпитализированы в детскую клиническую больницу. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения Бурятии. По словам министра Дамбинимы Самбуева, четверо из них находятся в реанимации в тяжёлом состоянии.

«У всех детей ушибы головного мозга, у двоих — переломы костей черепа, один ребенок — в состоянии средней степени тяжести, он находится в отделении травматологии. Сейчас врачи реанимации в полном составе продолжают лечение, имеются все необходимые лекарственные препараты для лечения пострадавших. Я встретился и поговорил с родителями, конечно, они в шоке. С ними также работают врачи. К вечеру родителей запустим в реанимацию», — сообщил он.

Министр также отметил, что организация медицинской помощи пострадавшим находится под его личным контролем.

Напомним, трагедия произошла сегодня днем, 30 мая. Надувной аттракцион вместе с игравшими на нем детьми порывом ветра был поднят в воздух на несколько метров. На видео происшествия видно, что родители безуспешно пытались удержать внезапно «взлетевший» батут.

В следственном управлении СКР по Бурятии возбудили уголовное дело за «оказание услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей». Как предварительно выяснили следователи, веревки, которыми батут крепился к двум опорам, выполненным из автомобильных покрышек и бетона, были оборваны.

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