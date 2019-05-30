СК возбудил дело после смерти пациентки в поликлинике Воронежа

Воронеж, , 12:36 — REGNUM 45-летняя женщина скончалась в одной из поликлиник Воронежа, по данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело, сообщила 30 мая корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская. По предварительным данным, женщина погибла от анафилактического шока после того, как ей был сделан укол.

Женщина скончалась в апреле в поликлинике № 7. В рамках уголовного дела следователи установят обстоятельства происшествия, назначат комплекс необходимых экспертиз.

Отметим, что факт возбуждения уголовного дела (по статье о причинении смерти по неосторожности) не является доказательством вины медиков: в рамках дела следователи располагают большими возможностями для установления всех обстоятельств происшествия.

Как напоминает ИА REGNUM, 22 мая 51-летняя пациентка Воронежского онкодиспансера погибла при прохождении процедуры лучевой терапии: у чешского прибора, выпущенного в 2006 году, заклинил подъемный механизм, в результате женщину зажало между столом и коллиматором аппарата. Пациентка скончалась на месте.

Об этом: Смерть пациентки в аппарате лучевой терапии в Воронеже: возбуждено дело