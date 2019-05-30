Четверг, 30 Мая 2019 года
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В ВСУ уточнили число погибших при крушении Ми-8

Происшествия

Вертолет разбился вечером 29 мая во время учебного полета

Ровно, Украина, 30 мая 2019, 12:34 — REGNUM  На Украине в результате крушения военного вертолета Ми-8 погибли четыре человека, сообщается 30 мая на странице Вооруженных сил страны в Facebook.

«В результате трагедии погибли четверо членов экипажа воздушного судна», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вертолет разбился вечером 29 мая во время учебного полета в Радивиловском районе Ровенской области.

Напомним, ранее сообщалось о пяти погибших. В Ровенскую область выехала комиссия от министерства обороны, генерального штаба и командования Сухопутных войск ВС Украины. В настоящее время причины крушения пока неизвестны.

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Авиапроисшествия
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