На Ямале сотрудница Пенсионного фонда обвиняется в хищении 6,3 млн рублей

р-н Шурышкарский, Ямало-Ненецкий АО, , 12:42 — REGNUM На Ямале перед судом предстанет бывшая сотрудница Пенсионного фонда. Женщину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере на сумму свыше 6,3 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

По данным следствия, 24-летняя сотрудница отдела ПФР в селе Мужи Шурышкарского района ЯНАО в период с мая 2015 года по ноябрь 2017 года, имея доступ к программно-техническому комплексу по назначению и выплате пенсий, формировала в лицевом счёте своей родственницы, являющейся получателем пенсии по случаю потери кормильца, незаконные дополнительные и разовые выплаты. Затем специалист удаляла внесённые ею изменения в электронные документы. После зачисления денег на счёт родственницы, которая не подозревала о махинациях и доверяла обвиняемой свою банковскую карту, специалист забирала похищенное у государства.

Кроме того, было установлено, что специалист ПФР использовала аналогичную схему со счетами своих односельчан-пенсионеров, также доверявших обвиняемой банковские карты.

Сейчас женщина обвиняется по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). В ходе следствия она частично погасила причинённый государству ущерб. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.