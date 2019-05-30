В Ростовской области главу бюро медэкспертизы подозревают во взятке

Волгодонск, Ростовская область, , 12:15 — REGNUM В Ростовской области под уголовную статью может попасть руководитель филиала федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области» №29. Чиновницу подозревают во взяточничестве.

На счетах Светланы Турчаниновой найдено 2,5 млн рублей, их госслужащая в декларацию не внесла. Именно это и стало причиной проверки со стороны правоохранительных органов.

Исполняющая обязанности руководителя-главного эксперта по медико-социальной экспертизе Алина Медовник отметила, что Турчанинова работала в структуре более 10 лет. Ранее в коррупционных схемах уличена не была, при этом выговоры от руководства получала.

«На неё поступали жалобы, но все они были связаны исключительно с рабочими моментами. У нас даже не было оснований подозревать её в чём-либо. Мы не имеем доступа к счетам наших сотрудников и не можем контролировать их доходы. Внутреннюю проверку начали проводить только после того, как к нам обратились из правоохранительных органов», — цитирует портал donnews.ru собеседницу.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в 2018 году суд поставил точку в деле о 15 тыс. липовых справках об инвалидности, которые в течение четырёх лет выдавал руководитель филиала № 30 Федерального государственного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области» Борис К. Общая сумма взяток, полученная им за период с 2013 по 2017 год, составила 3 млн 250 тыс. рублей. За вознаграждение К. составлял акты медико-социальной экспертизы и принимал заведомо незаконные решения о признании лиц инвалидами второй и третьей группы.

Судья приговорил сотрудника госучреждения к пяти годам колонии общего режима.

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