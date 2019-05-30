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«Аэрофлот» назвал причину аварийной посадки Airbus A-320

Происшествия

После замены воздушного судна все пассажиры будут отправлены в Грозный

Москва, 30 мая 2019, 12:01 — REGNUM  Самолет «Аэфролота» Airbus A-320 рейсом Москва — Грозный вынужденно приземлился в аэропорт «Шереметьево» по техническим причинам, сообщили 30 мая в пресс-службе авиакомпании.

«Самолет, выполнявший рейс по маршруту Шереметьево — Грозный, вернулся в аэропорт вылета по технической причине», — сообщили в пресс-службе, добавив, что посадка прошла успешно.

Отмечается, что после замены воздушного судна все пассажиры будут отправлены в Грозный. Планируемое время вылета — 12:00 мск.

Напомним, ранее сообщалось, что у самолета Airbus A-320 возникли неисправности в системе пожаротушения. На борту воздушного судна находились 150 пассажиров.

Также сообщалось, что к аэропорту направляются подразделения министерства по чрезвычайным ситуациям РФ.

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Авиапроисшествия
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