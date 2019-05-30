Четверг, 30 Мая 2019 года
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В Лос-Анджелесе полицейский заразился брюшным тифом

Происшествия

Детали

Лос-Анджелес, США, 30 мая 2019, 11:55 — REGNUM  Офицер в центральном участке полицейского управления Лос-Анджелеса заразился сальмонеллой тифозной — бактерией, которая вызывает брюшной тиф, и еще один подозревается в заражении тифом. Об этом сообщает 30 мая NBC со ссылкой на полицейское управление города.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ), брюшной тиф является опасным для жизни заболеванием, причем в ЦКЗ подчеркивают, что эта болезнь редко встречается в промышленно развитых странах, таких как США.

По данным ЦКЗ, заразиться брюшным тифом можно через воду и еду, в том числе если к пище, которую вы едите, прикасался зараженный, не вымывший тщательно руки после туалета, и через воду, используемую для мытья пищи, которую едят сырой.

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