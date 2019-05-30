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Родным шахтёров, погибших во Львовской области, выплатят компенсацию

Происшествия

Президент Украины соберёт совет в связи с трагедией

Львов, Украина, 30 мая 2019, 11:52 — REGNUM  Семьям двух шахтёров, погибших во время обвала на шахте «Лесная» во Львовской области, заплатят по 100 тыс. гривен или почти 244 тыс. рублей, заявили 30 мая в пресс-службе Львовской обладминистрации, сообщается на сайте ведомства.

«Во исполнение поручения руководителя правительства облгосадминистрация выделит по 100 тысяч гривен помощи семьям погибших горняков», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая в шахте произошёл обвал породы, унесший жизни двух шахтёров.

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Позже президент Украины Владимир Зеленский назначил заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, на котором будет обсуждаться ситуация в угольной отрасли.

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