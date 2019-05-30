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В Ростове-на-Дону школьник впал в кому, напившись абсента

Происшествия

Четверо подростков решили отметить окончание учебного года

Ростов-на-Дону, 30 мая 2019, 11:36 — REGNUM  Учебный год в Ростове-на-Дону для одного из школьников закончился в реанимации. Четверо подростков решили отпраздновать последний звонок, употребив алкоголь.

15-летний мальчик потерял сознание, друзья вызвали бригаду медиков. В больницу ребёнок попал с сильнейшим отравлением, за его жизнь борются врачи, сообщает портал donday.ru. Других подробностей по данному факту нет.

По предварительным данным, ребята употребляли абсент — алкогольный напиток крепостью от 50 до 89,9%.

Не исключено, что по факту алкогольного отравления школьника будет проведена прокурорская проверка. Предстоит выяснить, где подростки купили алкоголь, а также в каких условиях живёт пострадавший школьник. Ребёнка могут поставить на учет в органах полиции.

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Алкогольные отравления
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