В Ростове-на-Дону школьник впал в кому, напившись абсента

Ростов-на-Дону, , 11:36 — REGNUM Учебный год в Ростове-на-Дону для одного из школьников закончился в реанимации. Четверо подростков решили отпраздновать последний звонок, употребив алкоголь.

15-летний мальчик потерял сознание, друзья вызвали бригаду медиков. В больницу ребёнок попал с сильнейшим отравлением, за его жизнь борются врачи, сообщает портал donday.ru. Других подробностей по данному факту нет.

По предварительным данным, ребята употребляли абсент — алкогольный напиток крепостью от 50 до 89,9%.

Не исключено, что по факту алкогольного отравления школьника будет проведена прокурорская проверка. Предстоит выяснить, где подростки купили алкоголь, а также в каких условиях живёт пострадавший школьник. Ребёнка могут поставить на учет в органах полиции.