Экс-замглавы Дальневосточной таможни арестован за коррупцию

Москва, , 11:40 — REGNUM Получение взятки в особо крупном размере инкриминируют бывшему замначальника Дальневосточного таможенного управления ФТС России Павлу Фомину. Обвиняемый помещен под стражу, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, в 2017 году Фомин, являясь должностным лицом, получил от предпринимателя $75 тыс., при этом его знакомый был устроен в компанию взяткодателя и обеспечен средствами для проживания во Владивостоке.

«Общая сумма незаконно полученного вознаграждения составила более 6 млн 400 тыс. рублей», — уточнила Петренко.

За это обвиняемый обещал покровительство бизнесмену.

Решением Басманного суда Москвы Фомин арестован до 27 июля. Уголовное дело возбуждено о получении взятки в особо крупном размере. Фомин покинул свой пост в июле 2018 года на фоне проверок ФСБ в Дальневосточной оперативной таможне.

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