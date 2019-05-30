На пассажирах перевернувшегося на Дунае катера не было жилетов

Будапешт, , 11:28 — REGNUM Спасательных жилетов не было на пассажирах прогулочного катера, который перевернулся на Дунае в центре Будапешта. Об этом сообщает 30 мая агентство Associated Press, ссылаясь на южнокорейских дипломатов.

Туристы не надели жилеты во время опрокидывания судна. В результате из 33 пассажиров и двух членов экипажа семеро погибли, семеро были спасены, а 19 пропали без вести. Все погибшие и пропавшие — граждане Южной Кореи.

Спасательной операции мешает плохая погода. На месте крушения катера — сильное течение, которое могло далеко отнести людей, уточняет Reuters.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Южной Кореи направили в Будапешт делегацию во главе с министром иностранных дел Кан Ген Хва.

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