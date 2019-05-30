В Иркутской области убита женщина-предприниматель

Усть-Илимск, Иркутская область, , 11:14 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области возбудило уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Усть-Илимска, подозреваемого в убийстве женщины — руководителя агентства ритуальных услуг. Согласно официальным данным правоохранителей, речь идёт о нанесении смертельных ножевых ранений.

Предварительно установлено, что преступление было совершено 27 мая 2019 года: злоумышленник, находясь на ул. Интернационалистов возле территории ритуального комплекса в Усть-Илимске, причинил своей жертве телесные повреждения, после чего вывез её на автомобиле в лесной массив. Сгоревшую иномарку обнаружили на автодороге, ведущей в садоводство, в 15 километрах от райцентра.

Установлено, что ранее мужчина уже отбывал наказание за убийство. По его словам, мотивом преступления стала обида за нецензурную брань.В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.