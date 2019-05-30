Глава МИД Южной Кореи возглавит спасательную операцию в Будапеште

Сеул, , 11:07 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва срочно вылетает в Будапешт, где будет руководить операцией по поиску пропавших без вести сограждан. Южнокорейские спасатели отправлены в Венгрию после крушения катера на Дунае, передает 30 мая радиостанция Business FM.

Президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину доложено о деталях происшествия. Он призвал правительство всеми возможными способами помочь пострадавшим. Внешнеполитическое ведомство создало рабочую группу, куда вошли 18 человек, включая дипломатов и спасателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая два катера столкнулись на реке Дунай в Будапеште, один из них опрокинулся. На борту находились 33 туриста из Южной Кореи, семеро из них погибли, 19 — пропали без вести.

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