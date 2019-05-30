Четверг, 30 Мая 2019 года
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В Мурманской области проводят проверку после гибели рабочего на предприятии

Происшествия

Двое работников оказались зажаты между барабаном мельницы и стенкой ограждения

Апатиты, Мурманская область, 30 мая 2019, 11:04 — REGNUM  Следователи начали проверку по факту гибели рабочего на одной из обогатительных фабрик в Апатитах Мурманской области, сообщает пресс-служба регионального главного управления СКР.

По данным ведомства, инцидент произошел 29 мая в 16:00 по местному времени (совпадает с мск) в одном из корпусов предприятия. Двое работников оказались зажаты между барабаном мельницы и стенкой ограждения. В результате слесарь-ремонтник погиб на месте, второй пострадавший был госпитализирован.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, в настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии возбудили уголовное дело по факту производственного травматизма на заводе «Промтрактор — Вагон», в результате которого рабочий остался без кисти.

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